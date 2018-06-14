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Bahçe Duvarından Atlamak İsterken Eline Demir Parmaklık Saplandı
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Bahçe duvarından atlamak isterken eline demir parmaklık saplandı

BAHÇE DUVARINDAN ATLAMAK İSTERKEN ELİNE DEMİR PARMAKLIK SAPLANDI

Adana'da evin bahçe duvarından atlamak isterken dengesini kaybederek düşen çocuğun eline, demir parmaklık saplandı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Bahçe Duvarından Atlamak İsterken Eline Demir Parmaklık Saplandı(9/10)5

Adana'nın Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evin bahçe duvarından atlamak isteyen Murat K. isimli çocuk dengesini kaybedip düşünce eline demir parmaklık saplandı.

İTFAİYE PARMAKLIĞI KESEREK HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Murat K.'nin acı içinde bağırmasıyla olayı gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri demir parmaklığı keserek çocuğu bahçe duvarından kurtardı. Eline saplanan demir parmaklıklarla sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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