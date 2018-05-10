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Baharda kar bastırdı, sürücü şortla inip aracını kurtarmaya çalıştı

BAHARDA KAR BASTIRDI, SÜRÜCÜ ŞORTLA İNİP ARACINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Konya Seydişehir'de aniden bastıran kar yüzünden Konya-Antalya Karayolu'nda onlarca araç yolda kaldı. Bir sürücünün şortla inerek aracı kurtarması ilginç görüntülere neden oldu.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : Baharda Kar Bastırdı, Sürücü Şortla İnip Aracını Kurtarmaya Çalıştı(6/10)2

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, kar ve doluya dönünce Konya-Antalya karayolu'nda onlarca araç yolda kaldı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçlarını karda şortlarla inerek kurtarması ilginç görüntülere neden oldu.

ANİDEN BASTIRAN KAR SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar ve dolu olarak etkisini gösterdi. Konya Antalya Karayolu üzerinde bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

ONLARCA ARAÇ YOLDA KALDI

Kar ve doluya hazırlıksız yakalanan sürücüler araçları ile karayolu üzerinde ilerlemekte güçlük çekerken onlarca araç ise yolda kaldı.

ARAÇLARI KURTARMA ANLARI İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Yolda kalan araçların içerisinde bulunan ve Antalya'dan dönen sürücü ve yolcuların üzerlerindeki şort ile kar ve dolu birikintilerini temizleyerek araçlarını kurtarmaya çalışmaları ilginç görüntü oluşturdu. Öte yandan, Karayolları ekipleri kara saplanan araçların çıkarılmasına yardımcı oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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