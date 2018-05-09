Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yapılan operasyonda, Kurban Bayramlarında vatandaşlardan toplanan etleri yoksullara dağıtmak yerine sucuk yapıp sattıkları ve milyonlarca lira kazandıkları ortaya çıktı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın Adana merkezli 10 ilde kayıt dışı ekonomik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Zanlıların Kurban Bayramlarında yoksullara dağıtmak için vatandaşlardan canlı hayvan ve et topladığı ancak bunları dağıtmak yerine sucuk yapıp paraya çevirdikleri ve milyonlarca lira para elde ettikleri ortaya çıktı.

FURKAN VAKFINDAN ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik olarak 30 Ocak'ta 'vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçundan 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

BAYRAMLARDA NASIL GELİR ELDE ETTİKLERİ ARAŞTIRILDI

İlk operasyonda ele geçirilen dijital veri ve belgeler polis tarafından mercek altına alındı. İncelenen belgelerde örgütün düzenlediği 'infak' toplantılarında ve Kurban Bayramlarında nasıl gelir elde ettiklerini ortaya çıkaran ekipler, Adana merkezli 10 ilde düzenlediği operasyonda 23 kişiyi gözaltına alındı. Polis, örgütün infak toplantılarına katılan vatandaşların dini duygularını sömürmek amacıyla önceden video klip hazırladıklarını ortaya çıkardı.

SADECE BİR KURBAN BAYRAMI'NDA 5 MİLYON GELİR ELDE EDİLMİŞ

Bugüne kadar 42 bin adet küçükbaş hayvan derisi topladığı tespit edilen örgütün 4,5 ton sığır eti ve 3 ton bağırsak topladığı, 48 bin adet sucuk ürettiği ortaya çıktı. Polis, bu bilgi ve belgeler ışığında operasyon için düğmeye bastı. Örgütün bir Kurban Bayramı'nda yaklaşık 300 küçükbaş ve büyükbaş kurban topladığı da öne sürüldü. Örgütün bir Kurban Bayramı'nda 4 - 5 milyon lira elde ettiği ancak bu paranın hiç bir kaydının olmadığı ileri sürüldü.

TOPLANAN ETLERİ BAĞIŞLAMAK YERİNE SUCUK YAPIP SATMIŞLAR

Kurban Bayramlarında vatandaştan vekalet kurban parası alan örgütün topladığı paranın tümüyle kurban kesmediği de ileri sürüldü. Örgütün, bağış adı altında topladığı kurban etlerini yardıma muhtaç insanlara dağıtmak yerine Kayseri ve Gaziantep'e götürerek sucuk yaptırdıktan sonra sattığı iddia edildi. Bayramda topladıkları sakatatları da satan örgüt üyelerinin topladıkları derileri ise hemen satmadıkları, daha fazla paraya satmak için tuzlayarak kuruttuktan sonra satışını yaptıkları belirlendi.

TOPLANTILARDA TOPLANILAN PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Bir kişiden yıl içinde örgüte vereceği paranın sözünü alan ve bu aldığı paraya 'yüzde' adı veren örgüt üyelerinin, son yapacakları infak toplantısını toplanacak para az olduğu için iptal ettiği tespit edildi. Örgüt üyelerinin, "İnfak yüzdelerimiz düşük olduğu için toplantı iptal oldu. Alparslan Kuytul hocamız bize küstü. Yüzdelerimiz iyi değil, yüzdeleri yükseltelim" şeklindeki konuşmaları kayıtlara yansıdı.

Örgütün bu toplantılarda yılda 1 - 2 milyon para topladığı da belirlendi. Polisin ilk operasyonda ele geçirdiği 350 bin lira paranın da bu toplantıların birinde toplandığı tahmin ediliyor.

OPERASYONDA 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, Malatya, Elazığ, Hatay ve Kahramanmaraş'ta daha önceden belirlenen adreslere, şafak vakti şok baskınlar düzenlendi. Operasyonda; aralarında vakfın il temsilcileri ve yöneticilerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgulamaları sürüyor.

Kaynak: haberinburada