BAĞCILAR'DA POLİSE TOKATLI SALDIRI! GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İstanbul Bağcılar'da genç saldırgan trafikte tartıştığı polisi tokatladı. Saldırı anına ait görüntüler sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.
İstanbul Bağcılar'da gündüz saatlerinde trafikte yaşanan kavga sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
Henüz nedeni bilinmeyen kavgada, AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Aslan olduğu iddia edilen genç, tartıştığı polisi tokatladı.
Polisin tokatlı saldırıya uğradığı kavganın görüntüleri ise sosyal medyada hızla yayıldı.
AK PARTİ VE EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Konuyla ilgili Sinan Erdem Aslan'dan, AK Parti'den ve Emniyet Teşikilatı'ndan ise yaşanan tatsız olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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