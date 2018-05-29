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Bağcılar'da Polise Tokatlı Saldırı! Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

BAĞCILAR'DA POLİSE TOKATLI SALDIRI! GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İstanbul Bağcılar'da genç saldırgan trafikte tartıştığı polisi tokatladı. Saldırı anına ait görüntüler sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 22:10
Puan Ver : Bağcılar'da Polise Tokatlı Saldırı! Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu(7/10)3

İstanbul Bağcılar'da gündüz saatlerinde trafikte yaşanan kavga sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Henüz nedeni bilinmeyen kavgada, AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Aslan olduğu iddia edilen genç, tartıştığı polisi tokatladı.

Polisin tokatlı saldırıya uğradığı kavganın görüntüleri ise sosyal medyada hızla yayıldı.

AK PARTİ VE EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuyla ilgili Sinan Erdem Aslan'dan, AK Parti'den ve Emniyet Teşikilatı'ndan ise yaşanan tatsız olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: haberinburada



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