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Bağcılar'da Caddeyi İstila Eden Arılar Yoldan Geçen Vatandaşların Kabusu Oldu

BAĞCILAR'DA CADDEYİ İSTİLA EDEN ARILAR YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLARIN KABUSU OLDU

Bağcılar'da başıboş arılar cadde üzerinde bulunan bir mağazanın kolonuna sığındı. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan arılar yüzünden esnaf şikayetçi.

Tarih : 09 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Bağcılar'da Caddeyi İstila Eden Arılar Yoldan Geçen Vatandaşların Kabusu Oldu(10/10)6

Bağcılar'da başıboş arılar cadde üzerinde bulunan bir mağazanın kolonuna sığındı. Caddeyi işgal eden binlerce arı, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

KOLONDA YAŞAYAN ARILAR CADDEYİ İSTİLA ETTİ

Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın kolonunun içerisine yaklaşık 3 ay önce binlerce bal arısı gelerek yaşamaya başladı. Uzun süredir kolonun içinde yaşayan arılar bugün bilinmeyen bir sebepten dolayı adeta caddeyi istila etti. Mağaza kolonuna 2 ayrı yerden girerek bir arada uçuşan binlerce arı görenleri şaşkına çevirdi.

"YOLDAN GEÇEN 2 VATANDAŞI BAL ARILARI SOKTU"

Dükkanın bulunduğu yoldan geçen 2 vatandaş ise bal arıları tarafından sokulunca vücutlarının çeşitli yerlerinde şişkinlikler meydana geldi. Dükkan sahibi ve çevredeki esnaflar durumun açıklığa kavuşması için gereken yerleri aradıklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını iddia etti. Arıların mağazanın kolonunun her iki tarafında da uçuşmaya devam etmesi esnafı çaresiz bıraktı.

"KORKTUKLARI İÇİN DÜKKANLARIN ÖNÜNDEN GEÇEN OLMUYOR"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Abdurrahman Üşümüş, "Bu arılar 3 aydır buradalar, normalde kolonun alt tarafında duruyorlardı şimdi dışarıya çıkıp yukarıda toplanmaya başladılar. Yetkili mercileri aradık ama kimsenin telefonuna ulaşamadık, geleceklerini söylüyorlar ancak gelen yok. Burada arılar her tarafımızı çevirdiler bir şey de yapamıyoruz. Bu kolonun dışında gözükenlerin 3 ya da 4 katı kadar içeride var. Biz de tam ne olduğunu bilmiyoruz ancak bal arısı olabilir, bir yerden mi kaçtılar geldiler artık bilemiyoruz. Bugün de buradan geçen 2 kişi arılar sokmuşlar. İnsanlar şimdi buradan geçerken tedirgin geçiyorlar. Dükkanların önünden geçen olmuyor arılardan korktukları için. Bizler artık gelen yardımcı olan olmadığı için arılara da zarar vermeden bir çözüm yolu bulacağız" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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