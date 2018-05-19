BAFETİMBİ GOMİS, HAFTALARDIR BEKLETTİĞİ REKORU KIRDI!
Bu sezon ligdeki 29. golünü kaydeden Fransız forvet Bafetimbi Gomis, Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.
Spor Toto Süper Ligi 34. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'ye konuk olduğu maçın 66. dakikasında penaltıdan ağları havalandıran ve skoru 1-0 yapan Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 29'a çıkardı.
ALEX'İ GERİDE BIRAKTI
Fransız golcü, böylece Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex'i geçerek Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.
Kaynak: haberinburada
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