BACAKLARI KESİLİP ORMANA BIRAKILAN YAVRU KÖPEK KURTARILAMADI
Sakarya'da ormanlık alana bacakları kesilmiş halde bırakılan yavru köpekten kötü haber geldi. Yavru köpek yürütülen tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alana bacakları kesilmiş halde bırakılan yavru köpekten kötü haber geldi. Yavru köpek yürütülen tedaviye rağmen kurtarılamadı.
HASTANE KÖTÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Hastane yetkilileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, " Gerçekten çok üzgünüz. Elimizden gelen her şeyi yaptığımızı belirtmek isteriz. Maalesef talihsiz yavrumuzun o minik vücudu operasyonu kaldıramadı. Kendisini kaybettik" dedi.
AMELİYAT EDİLİP PROTEZ TAKILACAKTI
Veteriner doktor Berktuğ Çiftçi, ameliyat öncesinde şunları söylemişti:
"Hayvanın muayenelerini yaptıktan sonra ayaklarının bandajları alındı ve ağrı kesici antibiyotiklerle, serumlarla desteklendi. Daha sonra hayvan yemek yemeye başladı. Bu iyi bir gelişmedir hayvan için. Bugün için de açıkta kalan yaraların tekrar revize edilerek ameliyata alarak onu ilerde rahat yaşayabileceği protez takıp, gezebileceği şekilde ayarlamaya çalışacağız. 15 günlük kritik bir sürecimiz var. Hayvanın durumu şu an kritik. İlk önce bizim için önemli olan hayvanın hayatta kalabilmesi. Daha sonra uzuvlarıyla alakalı düşüncelerimizi hayvana uygulayacağız daha rahat bir hayat yaşayabilmesi için çabalayacağız. Hastanemize her gün insanlar tarafından darba uğrayan travmaya uğrayan hayvanlar gelmekte. Rutinde yaşadığımız bir olay maalesef ülkemizde şiddet hat safhada. Ama bu gördüklerimiz arasında en kötüsüydü. Biz de şok olduk ilk anda ama daha sonra elimizden geleni yaptık .Ameliyat için hayvanın röntgenleri çekildi. Hayvanın tam olarak probleminin ne olduğu tespit edildi. Nerelerde nasıl kesiklerin oluştuğu, kemiklerin ne kadar zarar gördüğü tespit edildi. Bizim yapacağımız ameliyat hayvanın ileride protez olabilecek şekilde uzuvlarını koruyacak şekilde bir operasyon gerçekleştirmek amacımız."
Kaynak: haberinburada
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