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Babası inanmamıştı ama o başardı, kendi aracını üretti

BABASI İNANMAMIŞTI AMA O BAŞARDI, KENDİ ARACINI ÜRETTİ

Van Erciş'te ortaokul öğrencisi Yasin Tukuç, atık malzemeler ve motosiklet motoru kullanarak go kart aracı yaptı.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 13:00
Puan Ver : Babası İnanmamıştı Ama O Başardı, Kendi Aracını Üretti(5/10)1

Van'ın Erciş ilçesinde Beyazıt Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Yasin Tukuç, üç arkadaşıyla hazırladığı projeyi okulun fen bilgisi öğretmeni Mehmet Mustafa Güler'e sundu. Tukuç, Güler'in de desteğini alarak araç için gerekli malzemeleri topladı ve yaklaşık 4 ayda okulun atölyesinde "go kart" aracını tamamladı.

"BABAM BANA İNANMAMIŞTI AMA BEN BAŞARDIM"

Test sürüşlerini de başarıyla gerçekleştiren Tukuç, AA muhabirine, aracı yaparken babası ile bir makine mühendisinden yardım aldığını söyledi.

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Tukuç, "Babama bu konuyu açtığımda çok inanmamıştı doğrusu ama ben bunu başardım. Önceleri aracın motorunu jeneratör motoruyla yapmaya karar verdim ama olmadı. Daha sonra motosiklet motoruyla denemeye karar verdik ve başardık. Bu sefer daha maliyetli oldu. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Amacım bu çalışmaları geliştirip, profesyonel işler yapmak." dedi.

"BÖYLE BİR ARACIN ORTAYA ÇIKACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK"

Projede Tukuç'a yardımcı olan öğrencilerden Ahmet Harun Çekmen de gerekli bütün parçaları kendi imkanlarıyla topladıklarını ve aracı ürettiklerini ifade etti.

Fen bilgisi öğretmeni Güler de ilk sunulduğunda projeyi pek önemsemediğini belirterek, "Öğrencilerin ısrar etmesi bir süre sonra beni de umutlandırdı. Açıkçası böyle bir aracın ortaya çıkacağını tahmin etmiyordum. Öğrencilere gereken destekleri verdik ve bekledik. Gerçekten de inandıkları hayali gerçekleştirdiler. Umarım hep böyle azimli ve kararlı olurlar." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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