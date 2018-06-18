Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği baraj gölünde suya giren Seme Nur K., babasının gözü önünde boğuldu.

15 YAŞINDAKİ KIZ DENGESİNİ KAYBEDEREK SUYA DÜŞTÜ

Yahyalı ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 15 yaşındaki Sema Nur K., ailesiyle birlikte Ağcaşar baraj gölüne gitti. Burada serinlemek için ayaklarını göle sokan Sema Nur K., dengesini kaybederek suya düştü.

CANSIZ BEDENİ GÖLDEN ÇIKARILDI

Sema Nur K., sudan çıkamayınca durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, UMKE, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği ile AKUT ekipleri sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Türkuaz Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği'nde görevli balık adamlar, Sema Nur K.'nın cansız bedenini gölden çıkardı.

ACIYA DAYANAMAYARAK BAYILDI

Evladının cansız bedenini gören İsmail K. ise acıya dayanamayarak bayıldı.

Sema Nur K.'nın cansız bedeni Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: haberinburada