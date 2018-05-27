BABA BUSH HASTANEYE KALDIRILDI!
ABD'nin 41. Devlet Başkanı George H. W. Bush, Nam-ı diğer Baba Bush hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Amerika Birleşik Devletlerinin 41. Devlet Başkanı George H. W. Bush düşük tansiyon sebebi ile ABD'nin Main eyaletindeki bir hastaneye kaldırıldı. Bush'un sözcüsü Jim McGrath, yaptığı açıklamada 93 yaşındaki eski başkanın durumunun iyi olduğunu, öte yandan kendisinin birkaç günlüğüne 'Güney Maine Sağlık Merkezi'nde kalacağını belirtti.Baba Bush
EŞİ DE GEÇTİĞİMİZ AY RAHATSIZLANMIŞTI
Bush, geçtiğimiz ay, eşi Barbara Bush'un cenaze töreninden sonra kanına bulaşan bir enfeksiyon sonrasında yine hastaneye kaldırılmıştı.Baba - Oğul Bush
Kaynak: haberinburada
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