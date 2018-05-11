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Aziz Yıldırım'ın 20 yılda yapamadığı Muslera 6 yılda yaptı!

AZİZ YILDIRIM'IN 20 YILDA YAPAMADIĞI MUSLERA 6 YILDA YAPTI!

Galatasaraylı Fernando Muslera, takımının şampiyonluk ipini göğüslemesi durumunda Aziz Yıldırım'ın 20 senede kaldırdığı 11 kupayı 6 senede kaldırmış olacak.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Aziz Yıldırım'ın 20 Yılda Yapamadığı Muslera 6 Yılda Yaptı!(10/10)6

Fernando Muslera, Galatasaray'ın şampiyonluk ipini göğüslemesi durumunda kupa sayısında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı yakalayacak.

AZİZ YILDIRIM 20 YILDA 11 KUPA KAZANDI

Aziz Yıldırım, 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı döneminde 6 Süper Lig, 2 Türkiye ve 3 de Süper Kupa şampiyonluğu ile toplamda 11 kazandı. 6'ncı sezonunu tamamlayan Muslera'nın da 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu ile 10 kupası bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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