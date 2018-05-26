AZİZ YILDIRIM'DAN VOLKAN DEMİREL'E 2 YILLIK TEKLİF
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'e 2 yıllık teklifte bulunacak.
40 yaşına kadar Fenerbahçe forması giymek istediğini söyleyen Volkan Demirel'in sözleşmesi sona erdi. Tecrübeli file bekçisi, yeni mukavele için kongrenin bitmesini bekliyor.
İLK GÖRÜŞME YAPILDI
Fanatik'te yer alan habere göre Aziz Yıldırım yönetiminin, 36 yaşındaki Volkan'la ilk teması kurduğu öğrenildi. Yıldırım'ın seçilmesi halinde, başarılı kaleciye 2 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği belirtildi.
Sezona kötü başlayan Volkan, sonradan toparlanmış ve önemli kurtarışlarla takımını yarışta tutmuştu.
Kaynak: haberinburada
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