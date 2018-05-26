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Aziz Yıldırım'dan Volkan Demirel'e 2 Yıllık Teklif
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Aziz Yıldırım'dan Volkan Demirel'e 2 Yıllık Teklif

AZİZ YILDIRIM'DAN VOLKAN DEMİREL'E 2 YILLIK TEKLİF

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'e 2 yıllık teklifte bulunacak.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Aziz Yıldırım'dan Volkan Demirel'e 2 Yıllık Teklif(8/10)4

40 yaşına kadar Fenerbahçe forması giymek istediğini söyleyen Volkan Demirel'in sözleşmesi sona erdi. Tecrübeli file bekçisi, yeni mukavele için kongrenin bitmesini bekliyor.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Fanatik'te yer alan habere göre Aziz Yıldırım yönetiminin, 36 yaşındaki Volkan'la ilk teması kurduğu öğrenildi. Yıldırım'ın seçilmesi halinde, başarılı kaleciye 2 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği belirtildi.

Sezona kötü başlayan Volkan, sonradan toparlanmış ve önemli kurtarışlarla takımını yarışta tutmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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