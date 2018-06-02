Tarihi Kongrede Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Sert Sözler!
Fenerbahçe Kongresine Damga Vuran Kare! Ortalık Fena Karıştı
Lyon'un Yıldız Futbolcu Fekir İçin İstediği Rakam Belli Oldu
Son Dakika! Kuzey Irak'ta Askerlerimize Roketli Saldırı: 2 Şehit, 1 Yaralı!
Pamukkale'de Tarihi Havuzun Yanındaki Beton Duvar Çöktü, Faciadan Kıl Payı Dönüldü
Galatasaray, Emre Mor İçin Masaya Oturuyor
Erdoğan'dan İnce'ye Apolet Cevabı: Millet Sana Sökecek Fırsatı Vermez
Eniştesi İle Kavga Etti, Emniyet Önünde İfade Vermeyi Beklerken Kalp Krizinden Öldü
Erdoğan'dan Milletvekillerine Çağrı: Size Hırsız Diyen İnce'ye Dava Açın
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Belirsizliği
Mustafa Cengiz: Böyle Bir Olay Real Madrid, Chelsea Ve Juventus'ta Bile Yok
Arka Sokaklar 484. Bölümünde Neler Olacak?
İstanbul'a Turkuaz Ve Siyah Renkli Taksiler Geliyor
İstanbul'da Tarihi An! Start Verildi Ama Kimse Gitmedi
Yağmurdan Kaçıp Mağazaya Sığınan Köpek, Zehirlenerek Öldürüldü
Aziz Yıldırım'dan Büyük Sürpriz! Chp'li Başkanı Listesine Aldı
Bakan Özhaseki: Yapı Kayıt Belgesi'ne Başvurular 8 Haziran'da Başlayacak
Google Şaştı Kaldı! Uygunsuz Videosunu Herkese Açık Uygulamada Paylaştı
İşte Ali Koç'un Çok Konuşulacak Yönetim Listesi
Ve Yerli Otomobil Ceo'sundan İlk Açıklama Geldi

Aziz Yıldırım'dan büyük sürpriz! CHP'li başkanı listesine aldı

AZİZ YILDIRIM'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ! CHP'Lİ BAŞKANI LİSTESİNE ALDI

Bir dönem Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer aldı.

Tarih : 02 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : Aziz Yıldırım'dan Büyük Sürpriz! Chp'li Başkanı Listesine Aldı(6/10)2

Fenerbahçe'de seçim heyecanı son hız sürüyor. 2 gün sürecek kongrede başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim kurulu listeleri belli oldu. Aziz Yıldırım listesinde yer alan bir isim ise dikkat çekti. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Aziz Yıldırım'ın listesinden seçime girecek. Mehmet Kocadon bir dönem Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

MEHMET KOCADON KİMDİR?

Mehmet Kocadon, 1963 yılında Bodrum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bodrum'da tamamladı. 1992-1999 yılları arasında Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1993-1999 yılları arasında Demokrat Parti'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Kocadon, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde % 50.8 oy alarak büyükşehir yasası kapsamında Bodrum Yarımadasındaki tüm belde belediyelerinin kapanmasının ardından, Bodrum Yarımadasının Belediye Başkanı seçildi. Kocadon dört dönem sürdürdüğü belediye başkanlığı görevine, 30 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aziz  Yıldırım  Dan  Büyük  Sürpriz  Chp  Li  Başkanı  Listesine  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER