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AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A OLAY SÖZLER!


Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay sözler!
Tarih : 02 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Olay Sözler!(9/10)5

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaşanan gerginliği ardından konuşmasını sonlandıran Ali Koç'un ardından kürsüye çıktı.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN KONUŞMALARI:

"Lütfen herkes kendine gelsin. Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Bu kulüp için hapis yattım, ayıp oluyor. Yarın buradan üzülerek ayrılırsınız. Nedir paylaşamadığınız? Yarın seçim var, kim kazanırsa o başkan olur. Burası kongre salonu, ayıp ya ayıp. Tribünde bağırmayanlar, burada bağırmasın. Hepinize söylüyorum. Birbirinize saygılı olun. Böyle bir şey görmedim. Ali Koç bizim düşmanımız değil ki. Bu nedir ya? Polis, lütfen şurayı boşaltsın."

"FENERBAHÇE ŞAN, SOY VE SOPA BAKMAZ"

"Bu kongre birçok defa beni, devlet okullarında okumuş, hiç kimseden farklı olmadığını bilen bu kardeşinizi bu şerefli göreve layık gördü. Neden mi bunu önemsiyorum? Fenerbahçe elitist bir seçim yapmadı. Şan, soy, sopa bakılmadı. Gönülden gönüle baktık. Ruhumuz bir diyerek tarihimiz açısından çok önemli bir yola çıktık. Fenerbahçe bana büyük bir onur bağışladı. Sadece 1 oyla kazandığım için değil, her birinizin saygıdeğer olduğunu bildiğim için söylüyorum."

"Muhalefetin en çok vurgu yaptığı şey, değişim. Elbette değişim yararlı ve kaçınılmazdır. Eğer doğru zamanda yapılıyorsa..."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aziz  Yıldırım  Dan  Ali  Koç  A  Olay  Sözler    haber

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