Erdoğan, Adı Yardımcılığı İçin Geçen İsimle Bir Araya Geldi!
Montla Gelip, Etrafa Para Saçan Turisti Polis Böyle Durdurdu
Kılıçdaroğlu'nun Uykularını Kaçıracak Anketin Sonuçları Belli Oldu
Yanan Otomobilin İçinden Talihsiz Gencin Kurşunlanan Cesedi Çıktı
92 Yaşındaki Kadın, Huzurevine Gitmemek İçin Oğlunu Öldürdü
Bir Dönem Sona Erdi! Millet İttifakı Yıkıldı
Türkiye Sınırında Abd Ve Fransız Askerleri Yan Yana!
1,5 Yaşındaki Rüya'nın Anneannesi Damadına Kızdığı İçin Minik Kızı Yanına Alıp Gitmiş
Terör Örgütünün Kritik İsmi İzmir'de Yakalandı
Aziz Yıldırım Yönetiminden Ali Koç'a 14 Milyon Euroluk Enkaz!
İran'dan Petrol Tehdidi: Diğer Ülkelerin De Satışını Engelleriz
Cinsel İstismar Yasası Seçim Engeline Takılmış!
Kediye Tecavüz Eden 55 Yaşındaki Sapığa İstenen Ceza Belli Oldu
Minik Leyla'nın Acısını İlk Günkü Gibi Yaşayan Biri Var!
İstanbul, Leyla İçin Sokağa Dökülüyor! Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak
Neymar'ın Attığı Taklalar Reklam Filmine Konu Oldu
Ultraslan'ın Leyla'nın Kabrine Astığı Pankart Yürekleri Dağladı!
Önce Eylül Sonra Leyla! Ünlüler Sosyal Medyadan Örgütlendi
Karaciğer Nakli İle Hayata Dönen Abidal, Usulsüzlük Yapmış
'gezi Bayrakçısı' 5 Yıl Sonra Beraat Etti!

Aziz Yıldırım yönetiminden Ali Koç'a 14 milyon euroluk enkaz!

AZİZ YILDIRIM YÖNETİMİNDEN ALİ KOÇ'A 14 MİLYON EUROLUK ENKAZ!

Fenerbahçe'de eski yönetimden, Ali Koç'a ciddi bir enkaz kaldı. Mevcut ve eski futbolculara ödenmeyen 14 milyon euroluk borç olduğunu öğrenen Ali Koç, transferden önce mali yapıyı düzeltmeyi planlıyor.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 15:30
Puan Ver : Aziz Yıldırım Yönetiminden Ali Koç'a 14 Milyon Euroluk Enkaz!(6/10)2

Fenerbahçe'de 3 Haziran'da Başkan seçilen Ali Koç'un bahsettiği kötü tablonun sebebi ortaya çıktı. Eski Başkan Aziz Yıldırım'ın, "Oyuncuların 1 kuruş alacağı yoktur. Tüm ödemeleri yaptık" ifadelerinin tam olarak öyle olmadığı öğrenildi.

Kadrodaki oyuncuların ve yolların ayrıldığı bazı futbolcuların kulüpten alacağı var. Ali Koç, seçimi kazanır kazanmaz muhasebecisiyle yaptığı detaylı incelemede acı gerçekle karşılaştı.

400 MİLYON EURONUN DAHASI VAR

Eski Başkan Aziz Yıldırım, kulübün toplam borcunun 400 milyon euro olduğunu, bunun kur farkı ve basketbola harcanan 60 milyon euro olduğunu belirtmişti. Başkan Koç ise bilet gelirlerinin bile kulübe gelmeden bankalara gittiğini belirterek ortadaki sıkıntılı tabloyu gözler önüne sermişti. Koç, başkan seçildikten sonra yaptığı incelemede, bu borcun daha fazla olduğunu, ekstra oyuncuların alacaklarının, rakamı daha da yükselttiğini gördü.

SERMAYE ARTIRIMI NEFES ALDIRACAK

Koç'un, Haziran ayı başında kulübe mali destek vereceğini açıklamasının ardından, önceki günlerde sermaye artırımı yapılmıştı. Yatırımcıdan toplanan para yaklaşık olarak 120 milyon lira olurken, kulüp de sermaye artırımına 223.5 milyon lira koyacak. Yani kulübün yatıracağı bu parayı da Başkan Koç ödeyecek. Oyunculara olan 14 milyon euro borç (76 milyon 220 bin TL), bu girdiyle çözüme kavuşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aziz  Yıldırım  Yönetiminden  Ali  Koç  A  14  Milyon  Euroluk  Enkaz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER