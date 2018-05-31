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Aziz Yıldırım, Ozan Tufan'la ilgili konuştu: Bizi dinlemiyor

AZİZ YILDIRIM, OZAN TUFAN'LA İLGİLİ KONUŞTU: BİZİ DİNLEMİYOR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için, "Büyümesi için yapmaları gerekenleri anlattık kendisine ama malesef öyle bir yapısı var, dinlemiyor. Olmadı" dedi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Aziz Yıldırım, Ozan Tufan'la İlgili Konuştu: Bizi Dinlemiyor(6/10)2

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, büyük beklentilerle gelen Ozan Tufan'ın bu sezon yaşadığı sorunlar ile ilgili konuştu.

"OLMADI, SIKINTI VAR"

CNN Türk'te sorulan bir soru üzerine Yıldırım, "Ozan Tufan neden olmadı, onu kendisine soracaksınız. Teknik direktörler oynatmıyor ya da kadro dışı bırakıyor. Demek ki suçu kendinde arayacak. Biz de çok konuştuk kendisiyle. Yükselmesi, büyümesi için yapmaları gerekenleri anlattık kendisine ama malesef öyle bir yapısı var, dinlemiyor. Olmadı, sıkıntı var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 2015'te Bursaspor'dan 7 milyon euroya transfer ettiği Ozan Tufan, bu sezon Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmış ve sezon sonuna doğru affedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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