Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çarşamba günü CNN Türk'ün canlı yayın konuğu olacak.

Başkan Yıldırım, 21.00'da başlayacak olan ve Cem Yılmaz'ın moderatörlüğünü yapacağı programda Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın sorularını yayınlayacak.

Kaynak: haberinburada