AZİZ YILDIRIM, ÇARŞAMBA GÜNÜ CNN TÜRK'TE CANLI YAYINA ÇIKACAK
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, hafta sonu yapılacak seçim öncesi Çarşamba günü CNN Türk'te canlı yayına çıkacak.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çarşamba günü CNN Türk'ün canlı yayın konuğu olacak.
Başkan Yıldırım, 21.00'da başlayacak olan ve Cem Yılmaz'ın moderatörlüğünü yapacağı programda Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın sorularını yayınlayacak.
Kaynak: haberinburada
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