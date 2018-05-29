AZİZ YILDIRIM, AYKUT KOCAMAN'IN TEK HATASINI CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım A Spor'da yaptığı açıklamada, Aykut'un bir hatası var. Çabuk morali bozulan, bir şeyde hemen mutsuz olan bir kişi" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hafta sonundaki kongre öncesi önemli açıklamalarda bulundu. A Spor'a açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.
Yıldırım "Takıma daha fazla takviye yapıp, güçlendirmek gerekiyor. İç sahada da kazanmaya başlarsak taraftarların takımlarına sahip çıkacağını düşünüyorum. Takviye yapmamız lazım. 3 Haziran'ı geçeceğiz önce. 4 Haziran'da da Aykut Hoca ile karşılıklı oturup konuşacağız; anlaşacağız. Biz bir şeyler anlatacağız, o da anlatacak. Hücum eden, çok gol atan, az gol yiyen bir takım oluşturmasını isteyeceğiz. O da 'Ben böyle yapmam demeyecektir' herhalde. Fikirlerimiz bir yerde ortak noktada buluşuyorsa sorun yok demektir" ifadelerini kullandı.
"AYKUT'UN TEK BİR HATASI VAR"
Kocaman hakkında konuşan Aziz Yıldırım "Aykut karakterli bir çocuk, teknik adam. Dürüst, namuslu birisi. Toplumda böyle insanları bulmak zor. İşini seven, size zarar vermeyecek pozisyonda çalışan birisini bulmak gerçekten zor. Aykut'un bir hatası var. Çabuk morali bozulan, her şeyde % 100 sorumluluk aldığı için, yanlış giden bir şeyde hemen mutsuz olan bir kişi. Tüm dünyası hemen değişiyor. O an kırılma noktasını yaşıyor. Daha cesaretli olsa, 'sonunda hesabını veririz' dese hem kendisi rahatlayacak hem biz rahatlayacağız." dedi.
"SENE ORTASINDA HOCA GÖNDERMEM"
Sene ortasında teknik direktörle yolları ayırmayacağını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Aykut Hoca, Osmanlıspor maçından sonra her şeyi olumsuz düşünüp iki gün kafasını dinleme pozisyonu yakaladı. 'Bir yanlışlık varsa hepimizin yanlışı, sorumluluk benim' dedim ve devam ettik. Ben sene ortasında hoca göndermem, sene sonunda gönderirim. Geçmişte yaptık bu hatayı. Sezon ortasında hoca değiştirmenin bir etkisi yok. Bir şey fark etmiyor. Aynı futbolcular, aynı oyun devam ediyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Emlakçıyı Öldüren Katilden Kan Donduran İfade: Selamımı Almadı
- Tunceli'de Sıcak Dakikalar! Gri Listedeki Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Son Dakika! Abd: Türkiye İle Menbiç Konusunda Anlaşma Yok!
- Seçim Standı Kaçak Diyerek Kaldırmak İsteyen Zabıtalar İle İyi Partililer Birbirine Girdi
- Bağcılar'da Polise Tokatlı Saldırı! Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ryan Babel'den Ayrılık Sinyali: Etrafında Olduğun Şeyleri Değiştir
- İtalya'da Yer Yerinden Oynayacak! Böyle Takas Görülmedi
- Eski Galatasaraylı Leo Franco, Huesca'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu
- Yıldız Futbolcunun Dövmesi Taraftarları Kızdırdı: Kadro Dışı Bırakın
- Emre, Ünlü Hakemi Yerden Yere Vurdu: Ben Tekme Yerken Gülüyordu
DÜNYA HABERLERİ
- Dünyanın En Yaşlı İnsanı Sigarayı Bırakmaya Çalışıyor
- Anne, Yaramazlık Yapan Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü, Şahit Olan Dedesi Kalp Krizi Geçirerek Öldü
- Hindistan, Abd'ye Rest Çekti: İran Yaptırımlarına Uymayacağız
- Erdoğan'a Diktatör Diyen Dergiye Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Destek
- Polisin Yumruklayarak Tutukladığı Kadının Görüntüleri Büyük Tepki Çekti
Bu Haberle İlgili Yorumlar