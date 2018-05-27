AYVALIK'TA FIRTINAYA TUTULAN BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 4 KİŞİ KAYIP
Ayvalık'ta deniz patlıcanı avcılığı yapmak için denize açılan 5 kişiden 4'ü kayboldu. Kayıp balıkçıların bulunması için karadan ve havadan çalışmalar sürüyor.
Ayvalık ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu 4 kişi kayboldu.
TEKNE, FIRTINADA ALABORA OLDU
Alınan bilgiye göre, deniz patlıcanı avcılığı yapmak için saat 01.30 sıralarında 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli tekne fırtına nedeniyle alabora oldu.
1 KİŞİ KURTARILDI, 3 KİŞİ KAYIP
Teknede bulunan Mert Boyuner, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan İzmir'in Dikili ilçesi limanında faaliyet gösteren bir sahil güvenlik botunca bulunarak kurtarıldı. Teknede bulunan Volkan Çanakçı ve Hayri Kar ile henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişiyle balıkçı teknesine ulaşılamadı.
KAYMAKAM: DENİZ PATLICAN AVLAMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, yaptığı açıklamada, balıkçı teknesindeki 5 kişinin yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapmak üzere gece saatlerinde denize açıldığını belirtti.
DENİZDEN VE HAVADAN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Teknede bulunan bir kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade eden Görgülüaslan, "Henüz kaybolan 4 kişiye ulaşamadık. Sahil güvenlik birimlerimiz denizden ve havadan çalışmalarını sürdürüyor." dedi.
Öte yandan, 3 sahil güvenlik botu ve iki helikopterle arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: haberinburada
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