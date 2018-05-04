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Aynı Üst Geçide Şehir Magandaları Tarafından İkinci Saldırı Kamerada!

AYNI ÜST GEÇİDE ŞEHİR MAGANDALARI TARAFINDAN İKİNCİ SALDIRI KAMERADA!

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nun üzerindeki üst geçit şehir magandaları tarafından saldırıya uğradı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Aynı Üst Geçide Şehir Magandaları Tarafından İkinci Saldırı Kamerada!(7/10)3

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan ilk ve tek asansörlü ve yürüyen merdivenli üst geçit ikinci kez şehir magandalarının saldırısına uğradı. Saldırı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SAHİL YOLUNDAKİ TEK ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLİ ÜST GEÇİT

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl yaz döneminde Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde asansörlü ve 4 adet yürüyen merdivenli üst geçit yapılarak hizmete sunuldu. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ilk ve tek olma özelliğini taşıyan asansörlü ve yürüyen merdivenli üst geçit, bazı kendini bilmez şehir magandalarının saldırısına uğrayarak zarar verildi.

2 SALDIRGAN ÜT GEÇİDİN CAMLI KORKULUKLARINI KIRDI

Ocak ayında şehir magandası iki kişi üst geçidin camlı korkuluklarını tekmeleyerek kırdı. Üst geçit üzerinden geçene kadar camlı korkuluklara saldıran iki kişi, daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi üst geçitten indi.

5 KİŞİ DE CAM KORKULUĞU PARÇALADI

1 Mayıs tarihinde kaydedilen görüntülerde ise 5 kişilik bir grup üst geçidi kullandı. Kabadayıvari hareketlerle üst geçitten geçen gruptan bir kişi camlı korkulukları tekmeledi. Cam korkuluk yola düştüğü sırada şans eseri yoldan geçen olmadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu kişilerin güvenlik güçlerine bildirilmesi istendi. Açıklamada, "Vatandaşlarımız, harcanan paraların boşa gitmemesi ve farklı yatırımlara dönüşmesi için bu eserlere sahip çıkmalıdır. Duyarlı vatandaşlarımız ise bu eserleri hor kullananları ve onlara zarar verenleri uyarmalı ve gerektiğinde zabıta birimlerine ve emniyet güçlerine haber vermelidir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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