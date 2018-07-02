Eşinin Gözleri Önünde Denizde Kaybolan Genç Adamı Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kerime Teyzenin Su İçme Hasreti 23 Yıl Sonra Son Buldu
Demet, Bakan'ın Makamına Kadar Çıktı, Minik Eylül İçin İsteğini İletti
Bakanlık,Bir Haftada Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını Açıkladı
Big Bang Theory'nin Güzel Yıldızı, 7 Aylık Aşkıyla Evlendi
Galatasaraylı Eren, Süper Lig Ekibine Gidiyor
Turnuvaya Veda Eden Arjantin'de Sular Durulmuyor: Sampaoli İstifa Etti!
Tsk'da Pilot Açığı İçin Seferberlik!
'minik Eylül İstismar Edildi' İddiasına Bakan'dan İlk Yorum
Artık Karınıza, Eski Sevgilinizden Söz Ederken Dikkat Edin
Fabrikadan Yayılan Kötü Koku, Halkı İsyan Ettirdi!
Son Dakika! Seçim İtirazları Çarşamba 17.00'ye Kadar Devam Edecek
Vatandaşlar, Kışın Üzerinde Atlı Kızakların Koştuğu Göle Akın Ediyor
Yerele Odaklanan Bahçeli Cebinde Seçim Sayacı Taşıyor
Pkk'ya Ağır Darbe! Örgütün Kritik İsmi Öldürüldü
Fırın Yangınında Can Veren İşçinin Ailesi Sinir Krizi Geçirdi
Aynı Aileden 11 Kişinin Cesedi Evlerinin Tavanına Asılı Halde Bulundu!
Kara Kuvvetlerinde Fetö'cü Askerlere Sabah Baskını!
Yeni Hükümet Sisteminin Detayları Belli Oldu!
İncirlik Tartışmalarına 1 Numara Noktayı Koydu!

aynı aileden 11 kişinin cesedi evlerinin tavanına asılı halde bulundu!

AYNI AİLEDEN 11 KİŞİNİN CESEDİ EVLERİNİN TAVANINA ASILI HALDE BULUNDU!

Hindistan'da aynı aileden 11 kişinin cesedi evde boğazlarından asılmış halde bulunurken, polise göre olay cinayete benzemediği gibi herhangi bir intihar izine de rastlanmadı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 09:30
Puan Ver : Aynı Aileden 11 Kişinin Cesedi Evlerinin Tavanına Asılı Halde Bulundu!(5/10)3


Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Burari kasabasında bir evde, aynı aileden 11 kişinin cesedine rastlandı. Cesetlerden 7'sinin kadın, 4'ününse erkek olduğu açıklandı.



POLİS, ÖLÜM SEBEBİNDEN EMİN DEĞİL



Polisten yapılan açıklamada, 10 cesedin gözleri bağlı tavana iple asılı, birinin de yerde uzanmış şekilde bulunduğu bildirildi. Polis ölümlerin sebebinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğundan henüz emin değil.



DARP İZİ YOK



Polis memuru Vineet Kumar, cesetlerin otopsi için adli tıpa gönderildiğini açıkladı. Cesetlerde herhangi bir darp izi, evin kapısında zorlama tespit edilmediği ve herhangi bir intihar notu bulunmadığı da kaydedildi.



KOMŞULARI KONUŞTU



Kaynaklara göre, evin içindeki 10 cesedin gözleri bağlı ve bir korkuluğa asılı olduğu tespit edildi. Komşuları ailenin hiçbir mail ya da ailevi sorunu olmadığını belirtti.



Cesetlerden en küçüğünün 12 yaşındaki bir erkek, en büyüğünün ise 60 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Aynı  Aileden  11  Kişinin  Cesedi  Evlerinin  Tavanına  Asılı  Halde  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER