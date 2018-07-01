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AYM, CHP'nin OHAL Kanunlarına İlişkin İptal Başvurularını Reddetti

AYM, CHP'NİN OHAL KANUNLARINA İLİŞKİN İPTAL BAŞVURULARINI REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin kabulüne ilişkin 13 yasanın yok hükmünde sayılması, aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları reddetti.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 00:10
Puan Ver : Aym, Chp'nin Ohal Kanunlarına İlişkin İptal Başvurularını Reddetti(10/10)6

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin kabulüne ilişkin 13 yasanın yok hükmünde sayılması, aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları reddetti.

CHP, OHAL KAPSAMINDA ÇIKARILAN KANUNLARIN İPTALİNİ İSTEDİ

Yüksek Mahkeme, CHP'nin, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması ve Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7084, 7085, 7086, 7087 ve 7088 sayılı Kanunların yok hükmünde olduğuna, aksi halde iptaline karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruları esastan görüştü.

AYM, CHP'NİN TALEPLERİNİ KABUL ETMEDİ

Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanunların yok hükmünde sayılması, iptal edilmesi taleplerini kabul etmedi.

Kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Kaynak: haberinburada



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