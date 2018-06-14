AYLARDIR HAYALİNİ KURDUĞU MAÇIN BAŞINDA KABUSU YAŞADI!
2018 Dünya Kupasının açılış maçında Rusya'nın önemli ismi Dzagoev, Suudi Arabistan maçının 22. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
2018 Dünya Kupasının açılışında Suudi Arabistan ile karşılaşan Rusya, ilk maçta büyük bir şok yaşadı.
DZAGOEV MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Mücadelenin 22. dakikası oynanırken gelişen Rusya hücumunda yıldız oyuncu Dzagoev, bir anda kendisini yere bıraktı. Topun taca çıkmasının ardından sağlık görevlileri sahaya girdi. Ancak Dzagoev, oyuna daha fazla devam edemedi.
Sakatlanarak kenara gelen Dzagoev yerine Rusya'da oyuna Cheryshev dahil oldu.
Kaynak: haberinburada
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