Fenerbahçe kafilesi Ülker Stadyumu'na geldikten sonra sahaya çıkan teknik direktör Aykut Kocaman, önemli açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın sahaya çıkmama kararı almasıyla ilgili Aykut kocaman, "Bu güçlü bir karar. Büyük bir takımın sahaya çıkmamasını söylemesi ve çıkmaması kolay bir şey değil. Yanıldım, gelmediler. Hakem daha kararını vermedi, sanırım yarım saat daha bekleyeceğiz. Turu böyle geçmenin benim tarafımdan sevindirici yanı yok. Tura yakın görünüyorduk. Tur yeşil sahada oynanarak sonlanmalıydı. Basın toplantısında bunları söyledim. Finale gidecek takım sahadan çıkmalıydı, olmadı. Yapacak bir şey yok. Bu beni mutlu etmedi. Bu yaşadığım duyguya, oynayarak elenmeyi tercih ederdim. Turu böyle geçeceğime elenmeyi tercih ederdim!" dedi.

"ZİHİNSEL DAĞINIKLIK VARDI"

Aykut Kocaman, basın mensuplarına ayaküstü de önemli açıklamalar yaptı:

Kocaman, Süper Lig'deki Akhisar yenilgisinin yarışta kendilerine önemli yara verdiğini söyledikten sonra şöyle devam etti: "Bizim için temeldeki problem ilk 11 hafta. İlk 11 hafta çok berbat. Gelmeden önce şöyle bir listeye baktım. Kırmızı kartlar, puan kayıpları, mağlubiyetler... Büyük hatalar. Büyük bir zihinsel dağınıklık vardı. Zaten 11 hafta 16 puan, 17 puan kayıp var. Sonraki 20 hafta 46 puan. 42 puan Başakşehir, 40 Beşiktaş, 38 puan da Galatasaray olması lazım..."

Aykut Kocaman, iç sahadaki sıkıntılara da değindi. Teknik adam, "Geçen sezon ve bu sezon içeride sıkıntı büyük" dedi. Kocaman, taraftarın maçlara az ilgi göstermesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Şampiyonluk, başarı denen şey bir bütün halinde. Bu kulübü oluşturan unsurlar var. Taraftarı, yöneticisi, kulübün etrafındaki medyası demek lazım. Oyuncu, antrenör bu ayakların birbirini tamamlaması gerekiyor. Son Beşiktaş maçındaki görüntülerde de esas itibariyle sahadaki bizim kendi adımıza doğru yapmamız gereken şeyleri yaptığımız zaman taraftar sahaya hemen enerjisini yolluyor. Oyuncular da takımın genel çizgisinden çıkıp bireyselleşmeye başlıyor. Bu bireyselleşmede bir takım için en sıkıntılı şey. Deplasman maçları bu anlamda biraz daha kontrol edebileceğimiz şekilde gidiyor."

"KOLAY RASTLANIR BİR DURUM DEĞİL"

Süper Lig'in son 3 haftasıyla ilgili de yorum yapan Kocaman, yarıştaki 4 takımın puan kaybının da sürpriz olmayacağına vurgu yaptı.

Fener'in hocası, "Nispeten fikstürümüz daha kolay gözüküyor. Ligin kaderini fikstürün belirlediğini söylemek de doğru olmaz. Anlık karşılaşma durumları da sarı kart cezaları, kırmızı kart cezaları da belirleyici. Ligin inişli çıkışlı olmasının sebebi ise güçlü takımlar. Yabancı sayısının daha fazla olması, takımların daha güçlü olması belirleyici. Kalitenin arttığını da görüyoruz. Şimdi Galatasaray ligin lideri 7 tane deplasman mağlubiyeti var. Bayağı ciddi, kolay rastlanır bir durum değil. Fenerbahçe şampiyonluk istiyor ama sahasında en çok puan kaybeden takım bu anlamda. Şu anda iç saha puan durumunda altıncı veya yedinciyiz. Bir taraftan takımlarla ilgili yorumlar da yapılabilir ama genel anlamda gücün ve kalitenin artmasıyla ilgili durum var" ifadesini kullandı.

Aykut Kocaman, çalıştırdığı takımların defansif oynadığı yönündeki eleştirilere rağmen çok gol attıkları şeklindeki yoruma ise şu karşılığı verdi: "31 maç oynandı. 22 tanesinde 2 ve üzerinde gol attık. Bizim için asıl belirleyici şeylerden biri 2 ve üzerinde gol attığımız maçlardaki puan kayıpları oldu. Göztepe 2-2, Trabzon 2-2, Akhisar 3-2, Başakşehir 3-2, Kayseri 3-3.. Şu an zihnimden 5 maç saydım zaten. Ve şuanda işte 1 puan, 2 pquan, 3 puan buralarda dolandığımız zaman bunlar oluyor. Problemimimiz kolay gol yememizdi."

Kocaman, Hıncal Uluç'un, "Şenol Güneş'in kafasının yorulması bir komploysa, Martin Skrtel'in kafasının yarılması da bir komplodur. İroni yapıyorum" yorumuna da değerlendirdi. Teknik adam, "İroninin de bir kalitesi olur ya! Bu yaştaki bu insanların böyle konuşması acı. Kanaat önderi olarak gözükmüştü bir zamanlar. Sporun yozlaşmasının baş mimarıdır bu tipler ve benzerleri. Yine yanlış bir ironi yapmış, saçma sapan bir ironi yapmış. İnsanları birbirine düşürmek için farklı bir ironi yapmış" dedi.

"FUTBOL HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

"Hocam ne hissediyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Sizlerden farklı hissetmiyorum. Futbol hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım" diyen Kocaman, merak edilen diğer konularla ilgili olarak ise şu açıklamaları yaptı: "11. haftaya kadar gelen o dağınık hal, bizim genel problemimiz. Oyun içinden baktığım zaman. Hakem hatalarını da söylemedim henüz. Başka şeyler de var. Saha içindeki temel problem, kendi tarafımdan söylüyorum, o dağınık hal."

"Yaptırımları ne kadar değiştirirseniz değiştirin. Niyet olduktan sonra bizim ülkemizde özellikle etrafından dolaşmayı buluruz yani! Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve benzeri takımlar değil. Ben maçtan sonra söylediğim şeyi tekrarlayabilirim. Ben tüm yaşananların ardından sonucun sahasında belirlenmesini isterdim."

"Yaptırımları ne kadar değiştirirseniz değiştirin. Niyet olduktan sonra bizim ülkemizde özellikle etrafından dolaşmayı buluruz yani! Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve benzeri takımlar değil. Ben maçtan sonra söylediğim şeyi tekrarlayabilirim. Ben tüm yaşananların ardından sonucun saha içinde belirlenmesini isterdim."

"Bir konuyla ilgili bir şey söylüyoruz ondan sonra başka taraflara götürülüyor. Bu nedenle Beşiktaş'ın tahkim kuruluna başvurmasını da yorumlamayacağım. Aslında burayı da çok planlamadım. Sohbet edelim diye başladım, buraya kadar geldi."

Kaynak: haberinburada