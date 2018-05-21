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Aykut Kocaman'dan flaş karar! Kalmak istiyor

AYKUT KOCAMAN'DAN FLAŞ KARAR! KALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpte en az 1 sene daha kalmak istiyor.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan Flaş Karar! Kalmak İstiyor(7/10)3

Spor Toto Süper Ligi 2. sırada tamamlayıp Devler Ligi vizesini alan Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçiminden çok teknik direktör Aykut Kocaman'da. Geleceği merak edilen başarılı çalıştırıcı, haziran ayının başında yapılacak seçim öncesi başkan adaylarının önünü açmak için istifasını sunarken, 'Kararımı 3-4 gün içinde açıklayacağım' demişti.

Bursaspor karşılaşmasındaki 'Sow' tezahüratına ve protestolara çok sinirlenip görevi bırakacağının sinyallerini veren Kocaman, soyunma odasında oyuncularına bu kararını açık açık dile getirmişti.

"1-2 TRANSFER YETER"

Bu net cümlelerden sonra yönetim 'Sezon planlamasında bu kez geç kalmayacağız' sözleriyle Kocaman'ı ikna turlarına başlarken, Ali Koç cephesinin de Aykut Hoca'ya bakış açısı değişti. 'Seçimde kim başkan olursa onunla çalışır mısın?' sorusuna 'evet' yanıtını vermeyi düşünüyor Kocaman. Son 2 haftada hem kendini dinleyen hem de takımın sezonu nasıl bitireceğini gören Kocaman, mevcut kadronun gelecek sezon başarılı işlere imza atacağını düşünüyor. Geçmiş yıllara oranla Devler Ligi'nden daha kolay takımların gelecek olması da hocanın 'Devam' kararını etkileyen bir başka detay.

Kadroda köklü değişiklik yerine 1-2 takviyeyle yapılacak ufak dokunuşlarla hem Süper Lig hem de Avrupa'da güzel sonuçların geleceğine inanan Aykut Hoca, büyük bir sürpriz olmazsa gelecek sezon da sarı-lacivertlilerin başında olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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