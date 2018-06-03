AYKUT KOCAMAN, TARİHİ KONGREDE OYUNU KULLANDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadına gelerek oyunu kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, seçimli olağan genel kurulunda oyunu kullanmak üzere Ülker Stadı'na geldi.
Stada girişinden itibaren büyük ilgi gören Kocaman, birçok üyeyle fotoğraf çektirdi.
Daha sonra sandığa giden tecrübeli teknik adam oyunu kullandı.
Kaynak: haberinburada
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