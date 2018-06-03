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Aykut Kocaman, tarihi kongrede oyunu kullandı

AYKUT KOCAMAN, TARİHİ KONGREDE OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadına gelerek oyunu kullandı.

Tarih : 03 Haziran 2018, 16:30
Puan Ver : Aykut Kocaman, Tarihi Kongrede Oyunu Kullandı(6/10)2

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, seçimli olağan genel kurulunda oyunu kullanmak üzere Ülker Stadı'na geldi.

Stada girişinden itibaren büyük ilgi gören Kocaman, birçok üyeyle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra sandığa giden tecrübeli teknik adam oyunu kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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