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Aykut Kocaman Seçim Atmosferinden Dert Yandı: Zaten 2 Maç Sonra Bırakacağım

AYKUT KOCAMAN SEÇİM ATMOSFERİNDEN DERT YANDI: ZATEN 2 MAÇ SONRA BIRAKACAĞIM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Yaşadığımız sorunlar ortada. Artık yoruldum. Zaten 2 maç sonra bırakacağım." diyerek seçim atmosferinden dert yandı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Aykut Kocaman Seçim Atmosferinden Dert Yandı: Zaten 2 Maç Sonra Bırakacağım(6/10)2

Türkiye Kupası'nı finalde Akhisarspor'a yenilerek kaybeden, lig şampiyonluğu için Galatasaray'ın kayıplarına bel bağlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın yalnız kalmaktan şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcının yakın çevresine "Sezon başından beri bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum, kendi camiamız bile anlamıyor. Yaşadığımız sorunlar ortada. Ancak her şey kazanmak ve kaybetmek üzerine odaklanmış. Artık yoruldum. Zaten 2 maç sonra bırakacağım" diyerek seçim atmosferinden dert yandığı belirtiliyor.

"YETERLİ DESTEĞİ GÖREMİYORUM"

Devam edebilir seçime odaklanan sarı-lacivertli yönetimden yeterli desteği göremediğini, tribündeki bölünmenin de takıma olumsuz yansıdığını düşünen Kocaman'ın, gerek sezon içindeki hakem hataları gerek saha içi ve saha dışı olaylarla ilgili açıklamalar yapmaya mecbur kaldığı ifade edildi.

Başarılı çalıştırıcı, kadro derinliğinin kendisini memnun etmediğini de sezon içinde zaman zaman vurgulamıştı. Finansal fair-play denetimi nedeniyle çok önemli adımlar atamayan Başkan Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde Aykut Kocaman ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi.

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Kaynak: haberinburada



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