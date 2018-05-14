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Aykut Kocaman şampiyonluktan umutlu

AYKUT KOCAMAN ŞAMPİYONLUKTAN UMUTLU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 7-0 biten Kardemir Karabükspor maçı sonrası, "Göztepe'nin son maçta Galatasaray'ı yenme ihtimali var" dedi.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Aykut Kocaman Şampiyonluktan Umutlu(6/10)2

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyet ve şampiyonluk şansını son haftaya taşımalarıyla ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Oyuncuların ciddiyeti kadar, Karabükspor'un mental anlamda oyunun dışında olması da önemli oldu. Çünkü bu kadar kolay olmuyor. Olayın farkında olan bir takım vardı, ama 3 gün geç kaldık. Son hafta Galatasaray'ın Göztepe karşısında kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk Milli Takımı'nın EURO2016'ya nasıl gittiğini düşünce, umut oluyor. Hayat bu, olabilir de olmayabilir de." dedi.

"GÖZTEPE'NİN GALATASARAY'I YENME İHTİMALİ VAR"

Basın toplantısında şampiyonlukla ilgili sözlerine devam eden Aykut Kocaman,"Rakipler Fenerbahçe'ye daha fazla odaklanıyor, yapacak bir şey yok, bu böyle. Galatasaray mağlup olur ve Başakşehir ile biz kazanırsak, Başakşehir şampiyon olacak. Göztepe'nin normal şartlarda Galatasaray'ı yenme ihtimali var, Akhisarspor'un bizi 3 defa yendiği gibi... Galatasaray'ın deplasmanda 7 mağlubiyet aldığını da unutmamak gerekiyor. Umarım hak eden kazanır. Kazanını tebrik ederim. Umarım Fenerbahçe adıan istediğimiz sonuçlar çıkar." diye konuştu.

"KLİŞELERLE YÜRÜYORUZ"

Fernando ve Roberto Soldado'yu aynı anda oynatmasıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Aykut Kocaman, "Gol ihtiyacının yanı sıra rakibin oyun tarzı nedeniyle iki forvetle sahaya çıkmayı düşündük. İsimleri forvet olunca, çift forvetle oynamışız gibi düşünülüyor ama sezonun yüzde 80'inde çift forvetle oynadık. Klişelerle yürüyoruz." açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçe, ligin en çok gol atan takımı, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Aykut Kocaman "Tesadüf!" yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  Şampiyonluktan  Umutlu    haber

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