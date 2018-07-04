AYKUT KOCAMAN GİTTİ, ISLA KARAR DEĞİŞTİRDİ
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ligin 2. yarısında itibaren Aykut Kocaman tarafından forma şansı verilmeyen Isla, bu sezon formayı Şener'e kaptırmamak ve Cocu'nun gözüne girmek için çalışıyor.
Sezonun ikinci bölümünde formayı Şener'e kaptıran ve İtalya'ya dönmeyi düşünen Isla, Cocu'nun gelişiyle birlikte karar değiştirdi. Antrenmanlarda bir hayli hırslı olan başarılı sağ bek, hocasının gözüne girmeye çalışıyor.
Yakın çevresine konuşan Isla'nın, "Ben bu rekabetin içinde varım. Fenerbahçe kaliteli futbolculardan oluşan bir topluluk." dediği belirtildi.
"FORMA GİYMEK İÇİN ÇABA HARCAYACAĞIM"
Gelecek sezona dair görüşlerini bildiren Şilili savunmacının, "Hem ligde hem de Avrupa'da başarı kovalayan bu ekipte forma giymek için çaba harcayacağım" dediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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