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AYKUT KOCAMAN GİDİYOR, ALİ KOÇ, DÜNYACA ÜNLÜ HOCAYI GETİRİYOR


Aykut Kocaman Gidiyor, Ali Koç, Dünyaca Ünlü Hocayı Getiriyor
Tarih : 03 Haziran 2018, 22:30
Puan Ver : Aykut Kocaman Gidiyor, Ali Koç, Dünyaca Ünlü Hocayı Getiriyor(10/10)6

Fenerbahçe'de kongre üyeleri değişim dedi... Ali Koç başkan seçildi. Ali Koç'u başkan seçilmesi sonrasında Fenerbahçe'de ilk olarak nelerin değişeceği merak ediliyor.

LUIS ENRIQUE İLE ANLAŞTI

Taraftarın desteklediği yeni başkan Ali Koç, seçim öncesinde Aykut Kocaman konusunda sinyali vermişti. "Değişim" sinyali veren Ali Koç'un teknik direktör olarak görüştüğü isim ise Luis Enrique...

EN KISA SÜREDE TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

İspanyol teknik adamla anlaşma sağlandığı ve en kısa sürede göreve başlayacağı bildirildi.

(Foto Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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