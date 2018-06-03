AYKUT KOCAMAN GİDİYOR, ALİ KOÇ, DÜNYACA ÜNLÜ HOCAYI GETİRİYOR
Fenerbahçe'de kongre üyeleri değişim dedi... Ali Koç başkan seçildi. Ali Koç'u başkan seçilmesi sonrasında Fenerbahçe'de ilk olarak nelerin değişeceği merak ediliyor.
LUIS ENRIQUE İLE ANLAŞTI
Taraftarın desteklediği yeni başkan Ali Koç, seçim öncesinde Aykut Kocaman konusunda sinyali vermişti. "Değişim" sinyali veren Ali Koç'un teknik direktör olarak görüştüğü isim ise Luis Enrique...
EN KISA SÜREDE TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK
İspanyol teknik adamla anlaşma sağlandığı ve en kısa sürede göreve başlayacağı bildirildi.
(Foto Spor)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- 7 Saat Boyunca Taraftarı Karşılayan Aziz Yıldırım, Seçimi Kaybetti
- İnce'den Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Ali Koç'a Tebrik Mesajı
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Balkon Konuşması Yaptı: Her Şey Çok Güzel Olacak
- Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Başkan Ali Koç'a Tebrik Mesajı
- Bir Devrin Sonu! Aziz Yıldırım Yerine Kongrede Ali Koç Başkan Seçildi
DÜNYA HABERLERİ
- Rus Gazeteci, Kim Jong-Un'un Sarayının İçini Anlattı: Kız Kardeşi Evin Hanımı Gibi
- Haşdi Şabi'den Abd'ye Terör Listesi Çıkışı: Bedelini Ödeyecekler
- Ailesinin Gitsin Diyerek Mahkemeye Verdiği Genç Evden Ayrıldı
- 4 Erkek, Barda Sızan Genç Kızı Tecavüz Etmek İçin Kucaklayıp Götürdü
- Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Öldürülen Adamın Ailesine 15 Kuruş Tazminat
Bu Haberle İlgili Yorumlar