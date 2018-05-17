Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, TRT SPOR'da yayınlananan Basın Tribünü programına katıldı.

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe'ye gelen bütün oyuncular, hata oranı az olanlar arasından seçilmiş oyunculardır. Bu sezon, basit hatalardan oluşan puan kayıplarını çok fazla yaşadık.

Bu düşünce ve duygulara maalesef kapıldım. Kendi adıma doğru bildiğim oyun ve oyuncu tipleriyle ilgili ufak tefek değişmeler yapabilir miyiz diye düşündüm. Sonuç olarak da 11. haftaya kadarki görüntü oluştu. Gittim, döndüm ve dedim ki 'Ben bildiğimi yapayım.'

"TEMEL NEDENLERDEN BİRİSİ..."

Seyirci yeterli desteği verseydi Fenerbahçe'nin durumu farklı olur muydu? sorusuna Kocaman, "İç sahadaki puan kayıplarındaki temel nedenlerden birisi... Mutlaka takımın da bunda payı var ama taraftarımızın o bütünlüğü sağlayabildiğini söylemek pek mümkün değil" cevabını verdi.

"HİÇBİR HAKEM BÜKÜLMESİN"

Hakemler kararlarını verirken statlara göre ayrım yapmasın. Hiçbir hakem, hiçbir yerde bükülmesin. Hakemler Fenerbahçe'nın stadında bükülmesin ama Beşiktaş'ın stadında da bükülmesinler. Her zaman her yerde dik dursunlar.

"BEN TAÇ HIRSIZLIĞI DERKEN"

Taç hırsızlığı' sözünün eleştirilmesi çok büyük bir düşüklük. Ben 'taç hırsızlığı' derken şaka yoluyla başka bir şey kastettim. Şakayla karışık başka bir şeyi vurguladım. Bunu anlayamamak başka bir şey. Bunu diğer taraflara çekenlerdeki büyük bir düşüklük.

"ŞENOL HOCA BENİ ÇOK SEVER"

Şenol Güneş ile ilgili bir problemim yok. Ben takımımı korumak istiyorum sadece. Şenol Hoca beni çok sever. Şenol Güneş'e karşı bir tavrım yok. Kötülük bütün spor dünyamızı esir almış durumda. Bir duvara çarpmamız, kendimize gelmemiz lazım.

"OLAYLARI BAŞLATAN KİŞİ DEĞİLİM"

Beşiktaş maçında olayları başlatan kişi değilim. Hoca tarafında da ben değilim. Akhisar maçlarımız, tamamen Beşiktaş maçının etkileri altında oynandı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım berbat bir yönetim gösterdi.

"BENİM OYUNCUM OL, GEL GİRME İSTERSEN"

Yayıncı kuruluştaki iki genç arkadaşımız (Tümer Metin ve Tuncay Şanlı) Karabükspor maçından sonra yaptığı yorumlar oldukça kötü, oldukça olumsuz. Bu nasıl bir egodur. Gel benim oyuncum ol, gel girme istersen! Şimdi laflarımı geri alıyorum. Bu çocuklar haklı! Bu ülkede kötü olmak prim yapıyor.

"VALBUENA'YI BEN BURADA YÜKSEK RANDIMANLI KULLANDIM"

Valbuena da en çok oynadığı, gol attığı ve asist yaptığı dönem yine bizim dönemimizde. Fenerbahçe'nin son 22 haftalık gidişatında en çok puan alan, en çok gol atan ve en az gol yiyen takım. Valbuena'yı da ben burada yüksek randımanla kullandım. Alex oynama yüzdesi olarak en çok benim dönemimde oynadı. Bir kere onu düzeltelim.

Kaynak: haberinburada