Hindistan'da ayı ile selfie çekmek isteyen taksi şoförü, öfkeli hayvan tarafından parçalanarak öldürüldü. Vahşet anları saniye saniye görüntülendi.

Hindistan'da yaşayan Prabhu Bhatara isimli adam, çarşamba günü doğudaki Odisha ilçesindeki bir düğünden eve dönerken yol kenarında bir ayı gördü. Yolcular aracın içinde otururken Bhatra, yaralı hayvanla fotoğraf çektirmek için araçtan çıkarak onun yanına gitti.

ARKADAŞLARI KAMERAYA ALDI

Ayı adamı yakalayarak bir anda sürüklemeye başladı. Bhatara'nın arkadaşları tarafından çekilen videoda tüm olay saniye saniye görüntülendi. Bhatara'nın bedeninin alınabilmesi için ayının sakinleştirilmesi gerekti. Olay esnasında hemen orman görevlileri çağrılsa da geldiklerinde talihsiz adamın çoktan öldüğü anlaşıldı.

Kaynak: haberinburada