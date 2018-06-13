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Aydın Doğan ve kızı hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı!

AYDIN DOĞAN VE KIZI HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI!

Mahkeme, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" davasının son duruşmasına katılmayan Aydın Doğan ve kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Tarih : 13 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Aydın Doğan Ve Kızı Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı!(7/10)3

Geçen yıllarda Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu hakkında, kağıt ve baskı malzemesi temin eden şirketlere haksız kazanç sağlandığı gerekçesiyle "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZMUŞTU

Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Aydın Doğan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın beraatine karar vermişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Yerel mahkemenin kararında direnmesi üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gelmişti.

MAHKEMEYE KATILIM SAĞLAMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yargıtay Ceza Genel Kurulunda 23'e karşı 24 üyenin oyu ile alınan kararda, uyuşmazlık konusu olarak öncelikle sanıklar hakkında usulüne uygun açılmış kamu davası bulunup bulunmadığı irdelenmiş, Kurulun 24 üyesi, "davanın usulüne uygun açılmadığı"na hükmetmişti.

AYDIN DOĞAN'IN KIZI HAKKINDA DA ZORLA GETİRME KARARI ÇIKTI

Söz konusu dava yeniden görüldü. Ancak duruşmaya Almanya'da tedavi gördüğü için katılamayan Aydın Doğan ve yurt dışında olan Hanzade Vasfiye Doğan Boyner hakkında zorla getirme kararı çıktı.

Üstelik mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 1 hafta sonraya erteleyerek 18 Haziran Pazartesi görülmesini kararlaştırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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