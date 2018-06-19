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Ayakları büyük diye İngiltere'de ehliyet alamayan Türk mühendis öldü

AYAKLARI BÜYÜK DİYE İNGİLTERE'DE EHLİYET ALAMAYAN TÜRK MÜHENDİS ÖLDÜ

İngiltere'de ayakları 50 numara diye ehliyet alamayan 2 metre 14 cm boyundaki Türk mühendis, bayram tatili için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti.

Tarih : 19 Haziran 2018, 09:40
Puan Ver : Ayakları Büyük Diye İngiltere'de Ehliyet Alamayan Türk Mühendis Öldü(8/10)4

İngiltere'de ayakları 50 numara olduğu için ehliyet alamayan ve günlerce gündemde kalan 2 metre 14 cm boyundaki Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel, bayram tatili için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti.

BAYRAM TATİLİ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

İngiltere'de yaşayan 2 metre 14 cm boyundaki Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel, ailesi ile birlikte tatil için İstanbul Büyükçekmece'ye geldi. Akşam sahilde dolaştıktan sonra eve gelen Tuncel, bir süre sonra fenalaştı.

KURTARILAMADI

Tuncel'in bu durumunu gören eşi hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeni için Tuncel'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İNGİLTERE'DE, AYAKLARI 50 NUMARA DİYE EHLİYET ALAMAMIŞTI

Ümit Tuncel, 2009 yılında İngiltere'de ayaklarının 50 numara olması nedeniyle ehliyet alamamış, bu nedenle de günlerce medyanın gündeminde kalmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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