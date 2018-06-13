Dünya Kupası maçlarına 1 gün kala ise futbol takımlarının forma ve krampondan antrenman malzemelerine kadar pek çok ihtiyacını tedarik eden spor giyim firması Nike, yaptırım kararlarına uyacağını belirterek İran Milli Takımına ürün tedarik etmeyi reddetti.

HOCA KIZDI: FIFA'NIN YARDIMINI BEKLİYORUZ

Nike'ın, İran milli takımına ürün tedarik etmeyi reddetmesine, takımın teknik direktörü Carlos Queiroz'den de tepki geldi. Queiroz, "Oyuncular spor ekipmanlarına alışırlar ve bunu önemli maçlardan bir hafta önce değiştirmek doğru değildir. Bu konuda FIFA'nın yardımımızı istiyoruz" dedi.

ÇIKIŞ YOLU ARIYORLAR

İran Milli Takımınını, Fas ile oynanacak maç öncesi başka bir spor giyim firması Adidas'la görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada