Rus Kadınlara Uyarı Geldi: Dünya Kupasına Gelen Erkeklerle Yatmayın
Genç Mühendisin Sır Ölümünü Kötü Koku İhbarı Ortaya Çıkardı!
Ayakkabısız Kaldılar! Dünya Kupasına 1 Gün Kala Kriz Çıktı
Efsane Golcü Inzaghi, İtalyan Takımının Başına Geçti
Galatasaray'ın Uefa'dan Aldığı Ceza Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye 'beyaz Türk' Cevabı!
Dünya Kupasında Cüneyt Çakır'ın İlk Maçı Belli Oldu
İstanbul'da Korkutan Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı!
Gürcistan Başbakanı Görevinden İstifa Etti!
Almanların Kızdığı Mesut, Meksika Maçı Kadrosunda Yok
Anayasa Mahkemesi, Demirtaş'ın Tahliye Talebini Reddetti
Beşiktaş, Yeni Sağ Bekini Fransa'dan Buldu
Beşiktaş'ı Boşuna Terk Etmemiş! Çin'den Alacağı Para Dudak Uçuklattı
Erdoğan Açılışını Yaptı! 138 Yıllık Hayal Gerçek Oldu
Şiddet Uygulayan Eşi Uzaklaştırıldı, Bu Kez De Oğlu Ve Gelini Dövdü
Galatasaray, Muslera'nın Yedeğini Buldu
'cumhuriyetin Borcunu Ödeyeceğim' Deyip Karadeniz'e Müjde Verdi!
Fransız Ekibi Montpellier, Gençlerbirliği'nin Sırp Golcüsü Skuletic'i Transfer Etti
Antalya'daki Feci Kaza Aynı Aileden 3 Kişiyi Hayattan Kopardı!
Tır'ın Altına Giren Otomobil Hurdaya Döndü: 2 Ölü, 5 Yaralı

Ayakkabısız kaldılar! Dünya Kupasına 1 gün kala kriz çıktı

AYAKKABISIZ KALDILAR! DÜNYA KUPASINA 1 GÜN KALA KRİZ ÇIKTI

Spor giyim firması Nike, ABD'nin İran'a uyguladığı ambargo nedeniyle Dünya Kupası öncesi İran Milli Takımına krampon vermeme kararı aldı.

Tarih : 13 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Ayakkabısız Kaldılar! Dünya Kupasına 1 Gün Kala Kriz Çıktı(7/10)3

Dünya Kupası maçlarına 1 gün kala ise futbol takımlarının forma ve krampondan antrenman malzemelerine kadar pek çok ihtiyacını tedarik eden spor giyim firması Nike, yaptırım kararlarına uyacağını belirterek İran Milli Takımına ürün tedarik etmeyi reddetti.

HOCA KIZDI: FIFA'NIN YARDIMINI BEKLİYORUZ

Nike'ın, İran milli takımına ürün tedarik etmeyi reddetmesine, takımın teknik direktörü Carlos Queiroz'den de tepki geldi. Queiroz, "Oyuncular spor ekipmanlarına alışırlar ve bunu önemli maçlardan bir hafta önce değiştirmek doğru değildir. Bu konuda FIFA'nın yardımımızı istiyoruz" dedi.

ÇIKIŞ YOLU ARIYORLAR

İran Milli Takımınını, Fas ile oynanacak maç öncesi başka bir spor giyim firması Adidas'la görüşmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ayakkabısız  Kaldılar  Dünya  Kupasına  1  Gün  Kala  Kriz  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER