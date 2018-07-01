AYAKKABISINA KAMERA KOYAN RÖNTGENCİ SAPIĞI, PATLAYAN BATARYA ELE VERDİ
ABD'de ayakkabısına yerleştirdiği gizli kamerayla etrafındaki kadınların etek altı fotoğraf ve videolarını çekmeye çalışan sapık, cihazın içindeki batarya patlayınca kendisini ele verdi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde, kadınların etek altı görüntülerini çekmek için ayakkabısına gizli kamera yerleştiren bir adam, cihazdaki bataryanın patlaması sonucu kendisini ele verdi.
SERBEST BIRAKILDI
32 yaşındaki adam, Madison kentinde yaşanan olayın ardından polise teslim oldu. Röntgenci adam patlamadan önce hiçbir fotoğraf ya da görüntü alamamış olduğu için, daha sonra serbest bırakıldı.
POLİS ŞEFİ OLAYI ANLATTI
Madisonlı polis şefi Mike Koval, bu tuhaf vakayı kişisel blog'unda anlattı. Koval, olayı ufak yanıklarla atlatan adamı eylemlerinin olası sonuçları konusunda bilgilendirdikten sonra bıraktıklarını, hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti.
HAPİS CEZASI VAR
"Etek altı yapmak", sokak dilinde kadınların izni olmadan kıyafetlerinin altından gizlice video ya da fotoğraf çekmek anlamına geliyor. 2015'te Wisconsin eyalet yasalarında yapılan bir değişiklikle, bu eylem ağır suçlar kapsamına alındı. Bu suçu işleyenler de 3,5 yıla kadar hapse ve 10 bin dolara kadar para cezasına mahkum edilebiliyor.
Kaynak: haberinburada
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