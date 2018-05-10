Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi

Avusturya'da Çirkin Tehdit: Her Hafta Bir Cami Havaya Uçurulacak!

AVUSTURYA'DA ÇİRKİN TEHDİT: HER HAFTA BİR CAMİ HAVAYA UÇURULACAK!

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Linz şehrindeki bir camiye tehdit mektubu bırakıldı. Mektupta "Her hafta bir caminin havaya uçurulacağı" yazıldı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Avusturya'da Çirkin Tehdit: Her Hafta Bir Cami Havaya Uçurulacak!(7/10)3

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Linz şehrindeki bir camiye bırakılan tehdit mektubunda, "her hafta bir caminin havaya uçurulacağı" ifadesi yer aldı.

TEHDİT MEKTUBU BIRAKILDI

Avusturya İslam Cemaati Yukarı Avusturya Bölge Başkanı Murat Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün Linz'de bulunan merkezlerine çirkin ifadelerin yanı sıra tehdit mesajının yer aldığı bir mektubun bırakıldığını belirtti.

HER HAFTA CAMİ UÇURULACAK

Başer, her hafta bir caminin havaya uçurulacağı tehdidinin bulunduğu mektuba ilişkin emniyet güçlerini bilgilendirdiklerini, Anayasayı Koruma Teşkilatı Terörle Mücadele Biriminin inceleme başlattığını ifade etti.

Tehdit mektubuna ilişkin polisten edindiği bilgileri de paylaşan Başer, emniyet güçlerinin konunun hassasiyetine işaret ettiğini, yazı analizi sonucunda failin 50 yaş üstünde bir Avusturyalı olduğunu ve "Nazi" görüşüne sahip bir kişi olabileceği bilgisini hem kendileriyle hem de ulusal medya kuruluşlarıyla paylaştığını anlattı.

Başer, Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı'nın konuya ilişkin kendilerinden bilgi aldığını ve yetkililerle görüşerek olayla yakından ilgilendiğini dile getirdi.

45 CAMİ BAŞKANIYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Tehdidin hafife alınamayacağını vurgulayan Başer, Yukarı Avusturya eyaletindeki yaklaşık 45 cami başkanıyla irtibata geçilerek daha dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

Başer, özellikle son bir yıldır kurumlarına yönelik hem bazı medya kuruluşlarının hem de kimi siyasetçilerin ırkçı ve İslam karşıtı açıklamalarının bu saldırıyı tetiklediği kanaatinde olduğunu belirterek "Medya ve siyasilerin yaptığı İslamofobik açıklamaların toplumu kutuplaştırarak kin ve nefret söyleminin nasıl yaygınlaştırıldığını bizatihi tecrübe etmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avusturya  Da  Çirkin  Tehdit  Her  Hafta  Bir  Cami  Havaya  Uçurulacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER