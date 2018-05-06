AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ VAKIFBANK!
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında Romen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon VakıfBank oldu.
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki şampiyonluk maçında Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, VakıfBank'ı konuk etti. Sala Polivalenta'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan VakıfBank, şampiyon oldu.
TOPLAMDA 4. ŞAMPİYONLUK
Üst üste 6 kez Dörtlü Final'de yer alan VakıfBank, Avrupa'nın en büyük kupasında üst üste 2, toplamda ise 4'üncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Öte yandan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste iki kez kazanan ilk Türk takımı oldu.
Kaynak: haberinburada
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