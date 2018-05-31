Avrupa ülkelerinde İslamofobi devam ediyor. Danimarka milletvekilleri peçe ve burka gibi yüzü örten kıyafetleri yasaklayarak, yasanın ihlal edilmesi durumunda bin kron (700 TL) para cezası verileceğini duyurdu.

Danimarka peçe ve burka gibi yüzü örten kıyafetleri yasaklayarak bazı Avrupa ülkelerine katıldı.Benzer yasalar daha önce de Avusturya, Fransa ve Belçika'da yürürlüğe girmişti.

YASAYI İHLAL EDENE BİN KRON PARA CEZASI KESİLECEK

Danimarkalı milletvekilleri bugün merkez sağ koalisyonunun sunduğu peçe ve burka gibi yüzü örten kıyafetleri yasaklayan yasayı onayladı. Yapılan oylamada, karar 30'a karşı 70 oy ile yasalaştı. Hükümet, kararın herhangi bir dine yönelik olmadığını ve başörtüsü, türban ya da geleneksel kipayı yasaklamadığını açıkladı. Yasak, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Yasanın ihlal edilmesi durumunda bin kron (700 TL) para cezası verilecek.

Kaynak: haberinburada