AVRUPA LİGİNDE TÜRKİYE BRONZ MADALYA!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategorisinde Portekiz'i 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori'nde Portekiz'i 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
MİLLİ TAKIM SETLERDE 3-2 ÜSTÜNLÜK KURDU
Çekya'nın Karlovy Vary şehrinde oynanan üçüncülük mücadelesinde Türkiye, Portekiz'e 25-16, 21-25, 25-14, 22-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 üstünlük kurdu. A Milli Takım, bu sonuçla turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
TÜRKİYE 3-2 PORTEKİZ
SALON: KV Arena
HAKEMLER: Harald Sodja (Avusturya), Roy Goren (İsrail)
TÜRKİYE: Mert Matic, Murat, Burak, Vahit Emre, Metin, Gökhan, Burak (L)
PORTEKİZ: Cveticanin, Tavares Rodrigues, Ferreira, Martins, Ferreira M., Simoes, Alvar (L) (Ferreira Da Silva, Belo, Monteiro, Martins L., Fidalgo (L), Seuqeira)
SETLER: 25-16, 21-25, 25-14, 22-25, 15-11
SÜRE: 126 dakika (26',27',22',31',20')
Kaynak: haberinburada
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