AVRUPA LİGİNDE KUPANIN SAHİBİ, BUGÜN OYNANACAK FİNALLE SAHİBİNİ BULACAK
UEFA Avrupa Liginde 2017-18 sezonunun şampiyonu, bu akşam oynanacak Atletico Madrid - Marsilya maçıyla belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi kupası, bugün oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
Finalde Fransa'nın Olympique Marsilya ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları, TSİ 21.45'te Fransa'nın Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
İKİ TAKIMDA DA KART CEZALISI YOK
Karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Marsilya'dan Rolando ve Kostas Mitroglou ile Atletico Madrid'den Jose Gimenez'in mücadelede forma giyip giymeyeceklerine teknik direktörleri karar verecek.
Öte yandan Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını kulübeden takip edemeyecek.
Marsilya ve Atletico Madrid, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak.
ATLETICO MADRID, DAHA ÖNCE MARSILYA'YI YENMİŞTİ
İki takım, daha önce 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Tarafların ilk maçında, Javier Aguirre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid, Eric Gerets'in çalıştırdığı Marsilya'yı 2-1 yendi. Gruptaki ikinci karşılaşma ise golsüz sona erdi.
İKİ TAKIMIN DEĞERİ 824 MİLYON EURO
UEFA Avrupa Ligi finalinde bugün karşı karşıya gelecek Atletico Madrid ile Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin euro olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: haberinburada
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