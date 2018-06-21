AVRUPA DEVİ ARAPLARA SATILIYOR
Suudi Arabistan veliaht prensi Mohhammed bin Salman, İtalya'nın Roma takımını satın almaya hazırlanıyor.
Suudi Arabistan'da son yıllarda yaşanan değişim rüzgarına futbol da ekleniyor. Ülkede son dönemde bir çok alanda yapılan reformlar futbola da yansımış, kadınlara statlara girme izni verilmişti.
YURT DIŞINA AÇILIYORLAR
Ancak ülkenin futbolla ilgili yenilikleri bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Suudi Arabistan devlet destekli bir projeyle futbolda atılım yapmaya hazırlanıyor. Ülkeyi, dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biri haline getirmeye amaçlayan proje kapsamında yurt dışına açılmak da bulunuyor.
ROMA'YI SATIN ALACAKLAR
Suudi Arabistan veliaht prensi Mohhammed bin Salman'ın, İtalya'nın Roma Kulübü'nü satın almaya hazırlandığı bildirildi. İtalya'dan bir kulüp almayı bir süredir düşünen prensin öncelikle Milan' gündemine aldığı, ardından rotasını Roma'ya çevirdiği belirtildi. Buna göre eğer İtalyan ekibinin satılmasına karar verilirse alıcının bin Salman olacağı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
- Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar