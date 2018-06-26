AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DOKUZ ÜYESİ ORTAK ORDU KURMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTI
Avrupa Birliği'nin 9 ülkesi krizlere daha hızlı müdahale etmek için ortak ordu kuruyor.
Avrupa Birliği'nin 9 ülkesi krizlere daha hızlı müdahale etmek için ortak ordu kuruyor. Üyeler yeni ordu için gerekli olan niyet mektubunu imzaladı.
AB ORTAK ORDU İÇİN İLK ADIMI ATTI
Lüksemburg'da AB Dışişleri Konseyi için bir araya gelen 9 ülkenin savunma bakanları, "Avrupa Müdahale İnisiyatifi" olarak adlandırılan ve kriz durumlarında askeri güçlerin hızlı bir şekilde harekete geçirilmesini öngören savunma işbirliği projesi için niyet mektubuna imza attı.
Fransa'nın öncülüğüyle ortaya çıkan inisiyatife Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Estonya, İspanya ve Portekiz katıldı.
ORTAK ORDUYA İNGİLTERE'DE DESTEK VERECEK
Halihazırda AB'yle ayrılık sürecine ilişkin müzakereler yürüten İngiltere'nin inisiyatife dahil olması ise dikkati çekti. İnisiyatifin İngiltere'nin birlikten ayrıldıktan sonra da üye ülkelerle savunma alanında iş birliğini sürdürmesine imkan tanıyacağı düşünülüyor.
İnisiyatif dahilinde yürütülecek operasyonlara ülkelerin destek verip vermeyeceğinin ise ulusal bir karar olacağı belirtiliyor.
AB içinde 9 ülkenin diğer üyelerden bağımsız bir şekilde hareket ederek savunmaya yönelik ortak adım atma kararı, birlik içinde bölünmeye yol açabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.
Kaynak: haberinburada
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