AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi. 1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyla geçerli olacak ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19,20 TL'den 23,30 TL'ye, minibüsler için ise 28,80 TL'den 34,90 TL'ye yükseldi.
"AVRASYA TÜNELİ'NDEN YALNIZ 1. VE 2. SINIF ARAÇLAR GEÇEBİLMEKTEDİR"
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı. 1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyle geçerli olacak zamla birlikte ücretler otomobillerde 19,20 TL'den 23,50 TL'ye, minibüslerde ise 24,80 TL'den 34,90 TL'ye yükseltildi. Avrasya Tüneli'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "1 Temmuz 2018 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlara %8 KDV dahildir. Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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