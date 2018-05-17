Türkiye genelinde bazı AVM'ler, iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden, bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramı'na yakın günlerde kapanış saatlerini 24.00'e kadar uzatma kararı aldı.

Ramazan ayında Hacivat-Karagöz oyunundan fasıl dinletisine, semazenden akrobat gösterisine kadar çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği AVM'lerde kapanış saatleri uzatıldı. Ramazan Bayramı'na yaklaşılan 8-13 Haziran arasında da AVM saat 23.00'te kapılarını ziyaretçilere kapatacak. Bayramın birinci günü AVM saat 13.00'te açılıp, saat 22.00'de kapanacak.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRA AÇILACAK

Marmara Forum ise alışveriş yoğunluğunun yaşandığı bayramdan önceki günler 12-13 Haziran'da saat 23.00'e kadar açık olacak. Bayramın birinci günü de saat 13.00'te kapılarını ziyaretçilere açacak.

BURSA'DA 24:00'E KADAR UZADI

Bursa'daki İnegöl AVM, ramazan ayı boyunca 12.00 ile 24.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. AVM'nin etkinlikleri kapsamında gölge oyunu Hacivat-Karagöz, kukla ve mehter gösterisi, ateşbaz, Aşuk ile Maşuk, sihirbaz gösterisi, buble show ve jonglör gösterisi İnegöl AVM'de iftar sonrası saatlere neşe katacak. Tasavvuf müziği eşliğinde sema gösterisi ve Kadir Gecesine özel ikramlar da İnegöl AVM'nin ramazan sürprizleri arasında yer alıyor.

Kaynak: haberinburada