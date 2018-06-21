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ATTIĞI TWEET İLE GÜNDEM YARATAN ATHENA GÖKHAN'DAN, YENİ ÇAĞRI!


Attığı tweet ile gündem yaratan Athena Gökhan'dan, yeni çağrı!
Tarih : 21 Haziran 2018, 02:40
Puan Ver : Attığı Tweet İle Gündem Yaratan Athena Gökhan'dan, Yeni Çağrı!(9/10)5

Son günlerde attığı tweet'lerle sosyal medyada gündem yaratan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, şimdi de ayrımcılara seslendi.

Athena Gökhan, ayrımcılara yönelik attığı mesajda şöyle dedi:

"Bu cennet vatanımızda çok sevdiğim Müslüman, Hristiyan, Yahudi, ateist, Kürt, Ermeni, Rum, Çerkes, Arnavut, Boşnak dostlarım var benim. Allah'ın yarattığı gibi gelmişler dünyaya. Bir tek insanla buluşamayız o da insan ayıranla. O ayıran kişi sen beni okuma dinleme seyretme."

DAHA ÖNCE ATTIĞI TWEET İLE BİNLERCE BEĞENİ ALMIŞTI

Gökhan'ın attığı mesaj kısa sürede binlerce beğeni aldı. Athena Gökhan'ın daha önce attığı "Bir kar yağar ince ince marşı" iletisi de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Muharrem İnce'yi destekleyeceği yönünde yorumlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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