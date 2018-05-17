ATLETİCO MADRİD'İN KUPAYI ALMASI TÜRK TAKIMLARINA YARADI
UEFA Avrupa Ligini Atletico Madrid'in kazanmasıyla Süper Ligi 2. sırada bitirecek takımın Şampiyonlar Ligine 3. ön elemeden girmesi kesinleşti. Böylece Türk takımı, 3 yerine 2 ön eleme oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Marsilya'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa uzanan Atletico Madrid, Türkiye'ye de çok önemli bir katkıda bulundu.
UEFA'nın yenilenen formatı sonrası Şampiyonlar Ligi'ne katılımlar konusunda birçok düzenleme yapılmıştı. Artık Avrupa Ligi şampiyonlarının da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde etmesi nedeniyle Marsilya'nın ne sonuç alacağı ülke takımlarımızı yakından ilgilendiriyor.
MARSİLYA KUPAYI ALSA SÜPER LİG İKİNCİSİ 3 ELEME OYNAYACAKTI
Eğer Marsilya kupayı alsaydı, bu sezon ligi 2. sırada biterecek takımımız 2 ön eleme maçı yerine 3 ön eleme maçı birden oynayacaktı.
UEFA'nın dün gece final sonrası yaptığı son güncellemeye göre Fransa'nın ilk 3 sıradaki takımı Şampiyonlar Ligi'ne direkt alındı, ayrıca UEFA sıralamasında bulunan 10 ve 11. ülkeler yani Türkiye ile Çekya'nın lig ikincileri de 3. ön eleme turundan itibaren turnuvaya dahil edildi.
Bu sayede Türkiye'de ikinci sırayı alan ekibimiz, sezonu Avrupa kupalarında daha geç açacak.
Kaynak: haberinburada
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