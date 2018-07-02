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Atletico Madrid'den ayrılan yıldız, Katar takımına gidiyor

ATLETİCO MADRİD'DEN AYRILAN YILDIZ, KATAR TAKIMINA GİDİYOR

İspanyol ekibi Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren Gabi, Katar takımı Al Sadd'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 16:40
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Atletico Madrid'in ve İspanya'nın yıldız orta sahalarından Gabi, sürpriz bir transfere imza attı.

Katar'ın ünlü kulüplerinden Al Sadd kulübüyle görüşme yapmak üzere Doha'ya giden Gabi, büyük ölçüde anlaşma sağladı. Barcelona'nın eski efsanesi Xavi'nin de forma giydiği Al Sadd kulübüyle görüşmeler yapan ve prensipte anlaşan İspanyol yıldız, sağlık kontrollerinden geçirilip, görüşmeler devam edecek.

ATLETICO MADRID'LE SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Görüşmeler tamamlanmadan sözleşme imzalanmayacağı aktarıldı. Şu anda bonservisi elinde olan Gabi'nin transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Al Sadd kulübü de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm detayları doğruladı ve fotoğrafları paylaştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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