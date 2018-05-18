Marsilya'nın Avrupa Ligi final maçında Atletico Madrid'e 3-0 yenilmesine çok sinirlenen bir Fransız taraftar, televizyonu ilk önce parçaladı sonra nehre attı.

UEFA Avrupa Liginde Atletico Madrid ile Marsilya arasında oynanan karşılaşma, 3-0 İspanyol ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı. Karşılaşma sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Marsilya taraftarlarından Youtuber Mohamed Henni, tepkisini biraz abartı yaşadı. Önce televizyonunu beyzbol sopası ve tekmeleriyle parçalayan Mohamed Henni, bir türlü sakinleşmedi. Kendisine hakim olamayan Mohamed Henni, televizyonu evinin yanındaki nehre fırlattı.

DAHA ÖNCE AGRESİF HAREKETLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Mohamed Henni, daha önce de Marsilya'nın Paris Saint Germain'e ligde 3-0 kaybettiği karşılaşma sonrası yaptığı agresif hareketlerle de dikkat çekmişti. Bu olay ayrıca Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta Ozan Tufan'a sinirlenerek televizyonu parçalayan sarı-lacivertli taraftarı akıllara getirdi.

Kaynak: haberinburada