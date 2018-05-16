ATİLLA DAVASINDA SONA GELİNDİ, HAKİM KARARLA İLGİLİ SİNYALİ VERDİ
ABD'de devam eden ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın karar duruşması Türkiye saatiyle 17.00'de başladı.
KARARIN BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan ve jüri heyetinin kendisine isnat edilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için Hakim Richard Berman'ın kararı bugün açıklaması bekleniyor.
HAKİM BERMAN: KARARIN AÇIKLANMASI 2 SAATİ BULABİLİR
Courthouse News muhabiri Adam Klasfield, gelişmeleri Twitter üzerinden aktarmaya başladı. Klasfield, Hakan Atilla ve Hakim Richard Berman'ın mahkeme salonuna girdiğini belirtti. Berman'ın kararın açıklanması ile ilgili "Ele alınacak çok konu var. Bu belki bir belki iki saat daha uzayabilir." dedi.
"ÖMÜR BOYU HAPİS VERMEYİ REDDEDİYORUM"
Berman ayrıca duruşmanın başında; "Atilla'ya ömür boyu hapis cezası vermenin uygun, adil veya makul olacağı görüşünü tamamen reddediyorum." sözleriyle ilgili karar ilişkin ilk sinyali verdi.
Berman ayrıca denetimli serbestlik uygulamayı düşünmediğini, Atilla'nın verilen cezayı doldurduktan sonra Türkiye'ye dönebileceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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